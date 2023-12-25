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Двум родным братьям — бойцам СВО из Бугульмы вручили орден Мужества и медаль «Жукова»
Сегодня на итоговом деловом понедельнике глава Бугульминского района РТ Линар Закиров вручил орден Мужества старшему лейтенанту Альберту Ахметшину. Его родному брату — Эдуарду Ахметшину он передал медаль Жукова.
Награды военнослужащим присвоены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
«Плечом к плечу с братьями по оружию бугульминцы сегодня бьются за Россию в рамках специальной военной операции. Защищают нашу жизнь и наше общее будущее. Мы гордимся нашими военнослужащими! Вы в наших сердцах, мы поддерживаем ваши семьи, восхищаемся мужеством! Искренне поздравляем с заслуженными наградами!» — заявил в своей речи Линар Закиров.
Альберт и Эдуард Ахметшины — родные братья. Они были призваны в ряды Вооруженных силы России осенью прошлого года по частичной мобилизации. В настоящее время бойцы пребывают в отпуске. На вручение государственных наград они пришли вместе со своими семьями.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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