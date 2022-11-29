Двум новым многоквартирным домам в Казани выдано заключение о соответствии

29 ноября Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключения о соответствии требованиям проектной документации двум многоквартирным домам в Казани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Одна из новых многоэтажек построена в жилом районе «Светлая долина» в Советском районе столицы республики.

В доме 11 этажей. Общее количество квартир — 72. Их площадь составляет 5,2 тыс. квадратных метров.

Другая новостройка расположена в жилом комплексе по адресу: ул. Аделя Кутуя, 86. В этом жилом доме 24 этажа и 230 квартир общей площадью 10,6 тыс. кв. метров.