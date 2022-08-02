news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
2 августа 2022  20:03

Двум новостройкам в Челнах выдано заключение о соответствии

news_top_970_100
Двум новостройкам в Челнах выдано заключение о соответствии
Фото: Госстройнадзор&nbsp;РТ.

Двум новым многоэтажным домам в Набережных Челнах Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Первый дом под строительным номером 20-08 расположен в жилом районе «Замелекесье» по адресу: В. Гостева, 55. Его площадь — 13,2 тыс. квадратных метров. В 19-этажном доме 179 квартир общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров.

Второй дом под номером 9/24 построен на проспекте Московский в районе Медгородка. Общая площадь здания — 12,4 тыс. квадратных метров. В нем также 19 этажей, 171 квартира общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров.

В настоящее время оба дома готовы к вводу в эксплуатацию.

#заключение о соответствии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100