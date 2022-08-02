Двум новостройкам в Челнах выдано заключение о соответствии

Фото: Госстройнадзор РТ.

Двум новым многоэтажным домам в Набережных Челнах Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Первый дом под строительным номером 20-08 расположен в жилом районе «Замелекесье» по адресу: В. Гостева, 55. Его площадь — 13,2 тыс. квадратных метров. В 19-этажном доме 179 квартир общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров.

Второй дом под номером 9/24 построен на проспекте Московский в районе Медгородка. Общая площадь здания — 12,4 тыс. квадратных метров. В нем также 19 этажей, 171 квартира общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров.

В настоящее время оба дома готовы к вводу в эксплуатацию.