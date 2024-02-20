Двум детским клиникам Казани подарили оборудование для реанимации новорожденных

Двум детским клиникам в Казани подарили оборудование для реанимации новорожденных. Высококлассные аппараты детская больница № 1 и ДРКБ получили благодаря фонду «Линия жизни».

«Благодаря Фонду в конце 2023 года мы получили современный цифровой рентгеновский аппарат, на котором с начала января выполнено уже более 500 снимков», – рассказал главный врач казанской детской больницы №1 Владимир Филатов.

Фото: © Казанская детская больница №1

Он отметил, что преимущество этого рентген-аппарата в том, что цифровая аппаратура ускоряет время исследования, снижая при этом лучевую нагрузку. В результате медики получают высококачественные снимки в современном формате. Помимо рентгеновского аппарата, больница получила новый дигитайзер – аппарат, который цифрует снимки, выполненные в реанимации для новорожденных.

«Потому что новорожденных детишек сюда доставить достаточно сложно и снимки, которые делаются передвижным аналоговым аппаратам, оцифровываются. Мы получаем хорошее изображение и более того, можем их архивировать. Хочу отметить, что стоимость этого проекта практически 20 млн рублей. Помимо самого аппарата мы получили и новые защитные костюмы, фартуки, которые необходимы как для сотрудников, так и для пациентов, которые непосредственно получают здесь диагностику», – добавил главный врач.

Владимир Филатов поблагодарил Фонд за оказанную помощь и отметил, что в прошлом году клиника отметила свое 40-летие. Новая аппаратура стала чудесным подарком для сотрудников и пациентов больницы, подчеркнул главврач.

Фото: © Казанская детская больница №1

Руководитель благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова сообщила, что они также отметили свой юбилей – 20 лет. За эти годы Фонд оказал помощь более чем 50 тысячам тяжелобольных детей, нуждающимся в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

«Спасибо, что спасаете, самое главное, даете жизнь, зажигаете зеленый свет жизни. Тем более у нас тоже юбилей – 20 лет. Поэтому мы еще больше активизировались, потому что обязательно надо отметить, что мы, может быть, один из немногих фондов находимся в привилегированном положении, потому что все сто процентов средств, которые мы привлекаем, идут только на наши медицинские программы, а административные расходы закрываются за счет других источников», – отметила она.

Фото: © РКБ

Новое оборудование значительно облегчило работу врачей и улучшило качество рентгеновских снимков.

«Хочу выразить искреннюю благодарность от себя лично и от нашего отделения. Это настолько облегчило работу нашего отделения и улучшило качество снимков. Рентгенлаборанту стало в разы легче, потому что это ускорило работу, и не нужно проявлять пленку – снимок выходит уже сразу готовый, даже обрабатывать не нужно, мы получаем качественное обследование», – отметила заведующая отделением лучевой диагностики Галина Молокович.

Фото: © Казанская детская больница №1

Кроме того, благодаря благотворительному фонду городская детская больница Казани получила новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных детей. Аппарат ИВЛ с так называемым высокочастотным режимом применяется у детей в очень тяжелом состоянии, когда медикам необходимо вывести новорожденного из этого состояния. Кроме того, клиника получила новый переносной аппарат УЗИ экспертного класса для реанимационного отделения.

«Это для нас большое достижение, потому что он дает нам возможность подкатить аппарат прямо к ребенку и визуализировать все, что нам нужно. Мы можем сделать УЗИ головного мозга, УЗИ внутренних органов, УЗИ легких. Картинка очень четкая, потому что этот аппарат экспертного класса», – отметила заместитель главного врача под медчасти Ольга Шарипова.

Фонд также помогает больнице в приобретении дорогостоящих генно-инженерных препаратов, которые применяются при лечении ревматорных заболеваний у детей.

Фото: © Казанская детская больница №1

«Это оригинальные препараты, которые дают очень хороший эффект. Дети, которые, например, приходили и у них не сгибались руки, ноги, была хромота, при применении данных препаратов у них отмечается очень хорошая положительная динамика, – добавила врач.

Отметим также, что благодаря успешному сотрудничеству с благотворительным фондом «Линия жизни» закуплено оборудование и для Детской республиканской клинической больницы. В медучреждение поступили новые аппараты ИВЛ, синоптископ, система для интраоперационного миниторинга, офтальмологическое оборудование, операционный микроскоп с цифровой камерой и управляющей рабочей станцией, нейроэндоскопическая стойка, карусельный гистопроцессор с оптикой Лейка и другое.

Это высокоточное оборудование является неотъемлемой частью технологического процесса для дальнейшего микроскопического исследования, в том числе для срочных биопсий, необходимых для исследований опухоли и определения объема хирургического вмешательства.