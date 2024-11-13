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Двукратный чемпион РФ по велогонкам Закарин вернулся в Челны из Кипра
Двукратный чемпион РФ по велогонкам Ильнур Закарин решил вернуться в Россию. Спортсмен переехал в Набережные Челны. До этого он проживал на Кипре. Об этом Закарин рассказал «Челнинским известиям».
В интервью спортсмен рассказал о своих планах на будущее. В частности, он хочет создать академию велоспорта.
«Более 20 лет я занимался велоспортом, и мне хотелось бы оставить свой след. Сейчас мы работаем над проектом по созданию детской академии велоспорта», – сообщил Закарин.
Он заверил, что все свои силы и накопленный годами опыт он направит на реализацию своей идеи.
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