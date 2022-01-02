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Спорт
2 января 2022  21:01

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился Covid-19

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Двукратный чемпион мира по футболу, владелец ФК «Крузейро» Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Отмечается, что бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. 

Сегодня также сообщалось о том, что тест на Covid-19 аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси показал положительный результат. Кроме того, заболевание было выявлено у других игроков ПСХ — Хуана Берната, Натана Битюмазаля, Серхио Рико. Все они находятся на самоизоляции.

#коронавирус
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