Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился Covid-19

Двукратный чемпион мира по футболу, владелец ФК «Крузейро» Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что бразилец чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Сегодня также сообщалось о том, что тест на Covid-19 аргентинского нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси показал положительный результат. Кроме того, заболевание было выявлено у других игроков ПСХ — Хуана Берната, Натана Битюмазаля, Серхио Рико. Все они находятся на самоизоляции.