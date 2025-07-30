Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла после попадания под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Спортсменке в конце августа должно было исполниться 32 года.

28 июля 31-летняя Дальмайер попала под камнепад на высоте около 5700 метров, она совершала восхождение со своей напарницей по связке.

Лаура Дальмайер являлась семикратной чемпионкой мира по биатлону и двукратной олимпийской чемпионкой (2018).