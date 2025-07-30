news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 30 июля 2025 15:51

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года

Читайте нас в
Телеграм

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла после попадания под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Спортсменке в конце августа должно было исполниться 32 года.

28 июля 31-летняя Дальмайер попала под камнепад на высоте около 5700 метров, она совершала восхождение со своей напарницей по связке.

Лаура Дальмайер являлась семикратной чемпионкой мира по биатлону и двукратной олимпийской чемпионкой (2018).

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

29 июля 2025
Хакеры сменили тактику DDoS-атак

Хакеры сменили тактику DDoS-атак

29 июля 2025