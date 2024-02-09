Дворникам в Альметьевске вручили цветы и продуктовые наборы в знак благодарности

В Альметьевске женщин-дворников отблагодарили за их нелегкий труд. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, по инициативе главы района Тимура Нагуманова 119 работниц сферы благоустройства и ЖКХ получили цветы и подарки в знак признательности.

«Мы видим, какое тяжелое бремя несут женщины. И хотелось бы облегчить их труд, поднять им настроение. С начала года за два месяца у нас выпало больше двухмесячной нормы осадков. Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться ко всем жителям с просьбой относиться с пониманием и уважением к работе всех служб коммунально-жилищного хозяйства города Альметьевска. Всем тяжело, но мы стараемся, и они стараются», — отметил руководитель исполкома района Айнур Исхаков.

«Наши дворники — настоящие герои, которые несмотря ни на что, всегда старательно выполняют свои обязанности, делая наши улицы чистыми и безопасными. Их преданность и усердие заслуживают самого высокого признания», — отметили в администрации.

В продуктовые наборы вошли макаронные изделия, гречка, хлебцы, колбаса, кондитерские иделия и другие продукты питания.

Сегодня в ночную смену на дорогах города будет работать 32 единиц техники: 6КДМ, 13 самосвалов, 1 грейдер, 5 погрузчиков, 4 ед. тротуарной техники, 1 снегопогрузчик, 2 единицы вспомогательной техники.

Планируется подметание, чистка и отработка дорог, вывоз снега с улиц Балакиной, Аминова, малая Шевченко, Тимирязева, Тельмана, Сулеймановой.

Накануне за дневную смену на полигоны было вывезено 2,9 тыс. кубометра снега. Управляющими компаниями за день было привлечено 24 единицы техники. С дворовых территорий было вывезено 640 кубометров снега.