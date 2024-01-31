Дворник Челнов о снеге: «За 25 лет такого не видела. Стараемся, чтобы людям приятно было»

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Дворники из Набережных Челнов Раушания Казанбаева и Гульнара Кривошеева занимаются уборкой улиц и дворов уже более четверти века. По их наблюдениям, только в этом году зима выдалась настолько снежной.

«За 25 лет работы я такого не видела. Или забылось, но мы стараемся каждый день. Каждый день выходим. Снег валит, снег перестанет — всё равно выходим. Стараемся, чтобы людям приятно было», — заметила Раушания Казанбаева.

«В три часа уже встаю. В четыре выходим. Целый день ходим. Снег, когда идет, целый день. До 18 часов иногда работаем», — согласилась с ней Гульнара Кривошеева.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Сегодня на помощь дворникам вышли жители 3-го комплекса. Дружно взяв лопаты, они принялись за работу. По словам живущих здесь, они понимают, насколько непросто сейчас приходится коммунальщикам.

«Снега много, чего сетовать? Все знают, что снега много, поэтому, как ни говори, помощь нужна в любом случае», — отметили вышедшие помогать дорожным рабочим жильцы.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Очень активно и дружно вышли. После зимней спячки тоже мышцы свои разработаем. Ну и все мы являемся владельцами машин — это всё и в наших интересах. Ну, и карму свою очистим», — объяснили свое поведение другие жители.

«Мне 77 лет. Я решил помочь, потому что кто, если не мы? Только так должны поступать», — сказал пожилой челнинец.

У дворников и жителей 3-го комплекса есть просьба, чтобы автовладельцы оставляли номера телефонов на лобовых стеклах, дабы им можно было позвонить. Дело в том, что при уборке снега припаркованные машины очень мешают.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Работы еще достаточно много, отмечают сотрудники администрации Центрального района Челнов. Особенно во дворах.

«Мы стараемся во дворах всё чистить. Конечно, в первую очередь выезжаем в те дворы, где у нас есть школы, сады, чтобы почистить все пути, все дворы, подъезды, выезды. Прокурор города сам делает объезды. Мы с прокурором города тоже на связи, где какие проблемы обсуждаем, решаем», — пояснил глава администрации Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Сегодня проблем не было, заверили активные жители 3-го комплекса. После завершения работ всех угощали чаем. Жители шутили, что если будет снова снегопад, то это еще один повод для встречи.

«И общение, и труд очень сплачивают. Все это очень необходимо нам, особенно людям пожилого возраста. Я организовала чаепитие: треугольники с мясом, горячий чай, потому что зима, холодно», — рассказала председатель ТОС «Энтузиаст» Валентина Березникова.