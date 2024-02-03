Дворник Альфия Воронцова из Бавлов: «Я с любовью убираю улицу, на которой выросла»

Фото: Индира Сайфуллина

Жительница Бавлов Альфия Воронцова более 20 лет работает дворником по улице Нефтепровод. Работать дворником нелегко, особенно зимой, когда регулярно идут сильные снегопады. Она рассказала о трудовых буднях и любви к своей работе.

Во время снегопадов дворник уже с самого утра с лопатой в руках очищает снежные завалы, освобождает от снега тротуары. Кажется, это под силу только мужчине, но хрупкая женщина справляется с такой работой.

«Работой своей довольна. Оплачивают хорошо. Наш директор ценит работу дворников. Родилась здесь. Пробовали переезжать в город, шесть месяцев прожили и вернулись обратно. Родные края тянут. Всю жизнь жила в Нефтепроводе, — говорит Альфия Воронцова. — Зимой все заваливает снегом. По мере возможности работаю, вроде никто не жалуется. Утром с семи часов начинаю. Если снегопад, то целый день на улице. Работа сложная, но уже привыкла».

Фото: Индира Сайфуллина

Жители этой улицы благодарны Альфии Воронцовой за ее работу. Житель улицы Нефтепровод, ветеран отдела внутренних дел Хамит Зайнагутдинов и сегодня вышел с лопатой в руках. Он всегда старается помочь.

«Уже с полседьмого она уже здесь, — говорит ветеран.— Когда буран, Николай чистит там, а она в другом месте. Они везде успевают чистить. Если бы все люди были такие, было бы замечательно».

«В Бавлы приехала в 1989 году. С тех пор я живу здесь, — говорит жительница улицы Нефтепровод Надежда Белослудцева. — Альфия у нас молодец. Утром встанешь, уже все везде чисто. В семь утра она уже лопатой в руках снег сгребает. Нефтепровод у нас чистая, хорошая улица. Каждую весну мы, жильцы, выходим на субботники. Очищаем около своих домов. На лето сажаем цветы около дома».

Фото: Индира Сайфуллина

Альфия Воронцова заботится и о безопасности детей. Дворник старается содержать в чистоте и детские, и спортивные площадки.

«Сначала стараемся чистить от снега детскую площадку, — говорит женщина. — Им ведь интересно побегать. Зима есть зима, но детскую площадку тоже не забывают. По мере возможности стараюсь открывать хотя бы дорожки».

Альфия Воронцова коротко рассказывала и о своей непростой судьбе. Работа, говорит она, для нее утешение.

«В 2008 году я потеряла свою старшую дочь. У нее остались двое детей, — делится Альфия Воронцова. — С тех пор я опекун двоих детей. Сейчас внучке Виктории 16 лет, внуку Владиславу скоро будет 20. Вроде справилась, выросли. Ведь девочке был только годик, мальчику — четыре. Внук подписал контракт, в данный момент в СВО. Я им горжусь, честно говоря, конечно, страшно, переживаем за него».

Фото: Индира Сайфуллина

Жители улицы Нефтепровод как одна семья. Они вместе выходят на субботники, помогают дворнику.

«Мы её всячески поддерживаем, зимой помогаем чистить снег. Устраиваем ежегодные субботники, большие субботники. Каждую весну жители всех дворов выходят и помогают в сборе листьев, в очищении своего двора, — говорит жительница улицы Нефтепровод, председатель ТОС „Восход“ Инга Ахметзянова. — У нас здесь живописно, красиво очень и зимой, и летом, и осенью, и весной. После капитального ремонта двора по программе „Наш двор“, красиво сделали территорию, дорожки. Каждый вечер мы выходим гулять. Когда ходишь по очищенным дорожкам, так красиво! Я лично благодарю её за труд».

Как говорят жители, им с дворником повезло, благодаря ей у них всегда чистота и порядок.