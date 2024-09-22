Дворкович отказался вести заседание FIDE по допуску россиян

Аркадий Дворкович

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался вести заседание генеральной ассамблеи организации, на котором будет рассмотрен вопрос полноценного допуска представителей России и Беларуси к соревнованиям. Об этом сообщает ТАСС.

Проведет заседание вице-президент FIDE — представитель Индии Вишванатан Ананд (чемпион мира по версии FIDE в 2000–2002 годах, чемпион мира в 2007–2013 годах).

«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу. Вести этот вопрос приглашаю Ананда», — заявил Дворкович в ходе генассамблеи.

Вскоре после начала специальной военной операции, 8 февраля 2022 года, FIDE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Решение продлевалось несколько раз, сейчас оно считается действующим до 1 января 2025-го. Кроме того, 16 марта 2022-го федерация запретила сборным РФ и РБ принимать участие в соревнованиях под ее эгидой.

В этом году, 7 июня, комиссия по этике FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года — за включение в свой состав региональных федераций новых территорий РФ. Позднее, 13 сентября, апелляционная палата комиссии по этике FIDE заменила двухлетнее отстранение штрафом в 45 тыс. евро, который должен быть уплачен в течение 21 дня.