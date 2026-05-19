Общество 19 мая 2026 13:43

Дворец земледельцев станет главной площадкой агродиктанта в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всероссийский агродиктант пройдет в России с 26 по 30 мая 2026 года. В Татарстане основной очной площадкой акции станет Дворец земледельцев – здание Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики на улице Федосеевской, 36.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, участники смогут проверить знания об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Очное тестирование в Казани состоится 29 мая в 10:00. За 40 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов.

Пройти агродиктант также можно будет онлайн на специальной платформе после предварительной регистрации.

В этом году организаторы расширили тематику заданий. Помимо вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, агротуризму, экспорту и продовольственной безопасности, в программу впервые включили раздел «Экономика сельского хозяйства». Задания подготовлены с учетом возраста и уровня подготовки участников.

В министерстве отметили, что агродиктант направлен на популяризацию знаний о современном агропромышленном комплексе и поддержку национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

