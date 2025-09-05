news_header_top
Общество 5 сентября 2025 19:41

«Двор мечты» появился в Белоярском районе ХМАО благодаря инициативе жителей

В поселении Верхнеказымском Белоярского района ХМАО благоустроили новое общественное пространство, ставшее местом отдыха для всей семьи. Здесь можно прогуляться, провести время на свежем воздухе или позаниматься на площадке для активного отдыха.

Специалисты установили безопасные качели и урны, а жители поселка приняли участие в озеленении – были высажены саженцы сирени. Как сообщает «Ugra-news», особое внимание уделено малым архитектурным формам: скамья «Легенды Севера», световая арка «Вигвам», топиарные фигуры «Медведь» и «Чум». Такой национальный колорит делает двор не только комфортным, но и уникальным.

Благоустройство территории прошло в рамках регионального конкурса инициативных проектов.

