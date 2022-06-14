Двоих жителей Твери, у которых в авто нашли 5 кг «синтетики», будут судить в Татарстане

По версии следствия, в июне прошлого года 43-летний житель Твери получил от неустановленного лица партию «синтетики» массой 148 граммов, которые он в дальнейшем спрятал в трех закладках на территории Лебяжья в Казани.

После этого он подговорил на подобные незаконные подработки своего 40-летнего приятеля. Так, в октябре прошлого года они забрали из Московской области крупную партию наркотиков – около пяти килограммов – после чего направились в Уфу.

На посту полиции «Малиновка» автоинспекторы остановили их машину для проверки документов и во время осмотра авто нашли наркотики. Их заключили под стражу, возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на сбыт наркотиков» и «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Вину признал только старший соучастник.

Уголовное дело направили в Верхнеуслонский районный суд, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.