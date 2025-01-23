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Происшествия 23 января 2025 17:48

Двоих жителей Татарстана подозревают в организации незаконной миграции

Двоих жителей Татарстана подозревают в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Выяснилось, что житель Татарстана вместе со своим знакомым, который на данный момент скончался, подыскивали прибывающих в Елабугу мигрантов, после чего фиктивно регистрировали их в квартире и частном доме, которые принадлежали местной жительнице.

При этом по указанным в документах адресам иностранные граждане не проживали. Всего они фиктивно поставили на учет 12 иностранцев.

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