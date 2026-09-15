Двоих жителей РТ будут судить за покушение на семью бизнесмена 10 лет назад

Житель РТ и его знакомая предстанут перед судом за покушение на семью предпринимателя 10 лет назад.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, в июле 2016 года неизвестные ночью подожгли частный дом предпринимателя в одном из сел Актанышского района. Бизнесмену и его семье пришлось переехать в другой дом, однако через две недели его снова подожгли. Тогда установить личности преступников не удалось и предварительное следствие было приостановлено.

В 2026 году, во время расследования другого уголовного дела, один из свидетелей рассказал, что поджоги совершил 35-летний племянник бизнесмена и его 44-летняя знакомая – они пытались завладеть деньгами предпринимателя. Тогда были проведены многочисленные судебные экспертизы, а все свидетели и потерпевшие были повторно допрошены.

В результате уголовное дело с обвинением в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества уже направлено в суд на рассмотрение.