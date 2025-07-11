Двоих жителей Брянской области задержали за подготовку терактов с помощью дронов

В Брянской области задержаны два человека, которые собирали информацию об объектах Министерства обороны России и готовили атаки с помощью дронов. Взрывчатку и компоненты для самодельных взрывных устройств им переправляли на БПЛА с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Задержанные 1993 и 1995 годов рождения обвиняются в сборе разведданных о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях. По данным спецслужб, подозреваемые фиксировали стратегически важные объекты на фото и видео.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, свою вину они признали.