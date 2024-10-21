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Двоих жителей Алтайского края подозревают в вербовке террористов
Двое жителей Алтайского края задержаны по подозрению в вербовке и склонении людей к участию в террористическом сообществе и экстремистской организации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей “Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности”», – говорится в заявлении.
По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель Барнаула, является членом экстремистской организации и придерживается радикальных взглядов. «Он прибыл в регион два года назад и начал набор граждан для привлечения их к террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
Другой подозреваемый, 57-летний житель Первомайского района, связан с террористическим сообществом, деятельность которого запрещена в России. По версии следователей, с января 2022 года по октябрь 2024 года он занимался вербовкой людей для участия в данном сообществе.
Деятельность обоих вербовщиков была остановлена сотрудниками военной контрразведки ФСБ. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, оба заключены под стражу.
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