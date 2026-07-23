Двоих взрослых и ребенка, терпевших бедствие на лодке, спасли в Татарстане

На Каме инспекторы ГИМС спасли троих человек, терпевших бедствие на лодке. Среди них был ребенок. Происшествие случилось сегодня в Чистопольском районе Татарстана, напротив села Красный Яр, сообщение о нем поступило в ГУ МЧС России по РТ в четыре утра.

Как рассказали в ведомстве, пострадавшие сумели подплыть ближе к берегу и ухватиться за ветки кустарника.

«На помощь людям незамедлительно отправились инспекторы Чистопольского отделения ГИМС, которые обнаружили людей, спасли и доставили на берег. Благодаря тому, что все спасенные находились в спасательных жилетах, они не пострадали и смогли удержаться на воде. Причина происшествия устанавливается», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.