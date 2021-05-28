Двоих взрослых и двоих детей спасли из пожара в казанской девятиэтажке

Накануне в 23.17 на номер вызова пожарной охраны 101 пришло сообщение, что в доме №12 по проспекту Ибрагимова горит квартира на втором этаже.

На месте было установлено, что огонь охватил мебель в кухне. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 13 человек. Однако в подъезде создалось сильное задымление. Пожарные с помощью дыхательных масок вывели из квартиры с верхнего этажа четырех человек – двоих детей и двоих взрослых.

К 23.40 пожар был потушен на площади 3 кв. метра. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и

эксплуатации электрооборудования.