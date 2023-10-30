Двоих военнослужащих задержали по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

В Волновахе задержаны двое военнослужащих, которых подозревают в убийстве девяти человек, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчины с Дальнего Востока, служат по контракту. Их доставили в следственный отдел, проводятся процессуальные действия.

Тела с огнестрельными ранениями девяти горожан, включая двоих детей, нашли в помещении частного жилого дома.