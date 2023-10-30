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Двоих военнослужащих задержали по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе
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В Волновахе задержаны двое военнослужащих, которых подозревают в убийстве девяти человек, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, мужчины с Дальнего Востока, служат по контракту. Их доставили в следственный отдел, проводятся процессуальные действия.
Тела с огнестрельными ранениями девяти горожан, включая двоих детей, нашли в помещении частного жилого дома.
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