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Руc Тат
СВО 30 октября 2023 21:49

Двоих военнослужащих задержали по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

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В Волновахе задержаны двое военнослужащих, которых подозревают в убийстве девяти человек, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчины с Дальнего Востока, служат по контракту. Их доставили в следственный отдел, проводятся процессуальные действия.

Тела с огнестрельными ранениями девяти горожан, включая двоих детей, нашли в помещении частного жилого дома.

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