Двоих водителей из Казани оштрафовали за езду с громким выхлопом

Двоих казанцев оштрафовали за езду с громким выхлопом.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, 28-летний водитель мотоцикла изменил конструкцию выхлопной системы и превысил допустимый уровень шума в 96 дБ. Аналогичное правонарушение нашли у другого 28-летнего парня, владельца иномарки.

Водителям выписали штраф, а у машины и мотоцикла аннулируют регистрацию.

«Превышение громкости работы выхлопной системы двигателя грозит водителю не только простым штрафом, а целым «набором» правовых последствий», – предупредили водителей в ГАИ.