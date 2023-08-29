Двоих рабочих засыпало грунтом в Татарстане, один из них погиб, второй – госпитализирован

Сегодня днем, 29 августа, поступила сообщение о том, что во время земляных работ при строительстве трассы Шали – Бавлы в Новошешминском районе обвалился грунт, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место происшествия отправились пожарные 124 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте выяснилось, что под завалом оказались двое рабочих. Еще до пявления огнеборцев очевидцы смогли вытащить 29-летнего мужчину, у него диагностировали ушиб грудной клетки. Пострадавшего доставили в Новошешминскую ЦРБ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Также из-под земляного завала было извлечено тело погибшего 51-летнего рабочего. Причина происшествия устанавливается.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор Новошешминского района Руслан Гизятов. Организована проверка соблюдения требований охраны труда.

По информации старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РТ Андрея Шептицкого, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.