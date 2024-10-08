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Двоих приятелей из Тукаевского района РТ отправили в колонию за серию краж из магазинов
В Тукаевском районе суд признал молодых людей 20 и 24 лет виновными в серии краж и назначил им наказание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Как выяснилось, в июне 2024 года молодые люди проникли в магазины в поселках Круглое Поле, Старые Ерыклы и Новотроицкое Тукаевского района и похитили сигареты на общую сумму более 360 тысяч рублей.
Свою вину приятели признали и выразили раскаяние в содеянном, но ущерб не возместили.
Учитывая мнение обвинения, суд приговорил соучастников к двум годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, они должны компенсировать причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.
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