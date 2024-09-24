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Двоих полицейских в Татарстане подозревают в вымогательстве взятки у пьяного водителя
Двоих сотрудников полиции Нижнекамского района Татарстана подозревают в том, что они вымогали взятку у пьяного водителя.
Как стало известно «Татар-информу», сотрудникам патрульно-постовой службы в Нижнекамске попался пьяный мотоциклист, который ранее уже был лишен прав. С него потребовали деньги за то, чтобы не передавать его сотрудникам Госавтоинспекции.
В результате командир мобильного взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы по Нижнекамскому району вместе с заместителем командира батальона получили от водителя через посредника взятку в 15 тысяч рублей.
За это полицейские обещали не составлять административный протокол за пьяную езду без прав, не проводить медосвидетельствование и не изымать мотоцикл. К слову, если бы нарушитель попал в руки сотрудников ГАИ, он не ушел бы от уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в пьяном виде.
Как стало известно агентству, в отношении полицейских возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством. Идет следствие. Разработку по этому делу, в том числе, вела и служба собственной безопасности МВД Татарстана
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