Двоих полицейских в Татарстане подозревают в вымогательстве взятки у пьяного водителя

Двоих сотрудников полиции Нижнекамского района Татарстана подозревают в том, что они вымогали взятку у пьяного водителя.

Как стало известно «Татар-информу», сотрудникам патрульно-постовой службы в Нижнекамске попался пьяный мотоциклист, который ранее уже был лишен прав. С него потребовали деньги за то, чтобы не передавать его сотрудникам Госавтоинспекции.

В результате командир мобильного взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы по Нижнекамскому району вместе с заместителем командира батальона получили от водителя через посредника взятку в 15 тысяч рублей.

За это полицейские обещали не составлять административный протокол за пьяную езду без прав, не проводить медосвидетельствование и не изымать мотоцикл. К слову, если бы нарушитель попал в руки сотрудников ГАИ, он не ушел бы от уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в пьяном виде.

Как стало известно агентству, в отношении полицейских возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством. Идет следствие. Разработку по этому делу, в том числе, вела и служба собственной безопасности МВД Татарстана