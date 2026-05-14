Происшествия 14 мая 2026 11:37

Двоих подростков из РТ арестовали за теракт на железной дороге под Самарой

Двоих подростков из Татарстана арестовали по делу о теракте в Самарской области, совершенном по предварительному сговору. Как установили в региональном управлении ФСБ, злоумышленники подожгли трансформаторный шкаф Куйбышевской железной дороги – филиала РЖД.

Задержанные подтвердили факт совершения преступления. Они признались, что получили задание от неизвестного, который пообещал им 20 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Суд заключил их под стражу, передает ТАСС.

«Татар-информ» приводил слова и советы педагога-психолога и преподавателя КФУ Ольги Галаниной, которая рассказала, как уберечь детей и подростков от вербовщиков террористических и экстремистских организаций.

#антитеррор #подростки #теракт
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

