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Происшествия 17 ноября 2024 10:36

Двоих пешеходов сбили насмерть на дорогах Татарстана

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Накануне вечером в Татарстане насмерть сбили двоих пешеходов.

В Набережных Челнах 20-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 66-летнюю женщину, которая скончалась на месте ДТП.

В Алькеевском районе РТ водитель автомобиля «Нива» насмерть сбил пешехода, который шел по середине дороги.

Обстоятельсва обоих ДТП выясняются. Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников движения соблюдать ПДД.

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