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Двоих пешеходов сбили насмерть на дорогах Татарстана
Накануне вечером в Татарстане насмерть сбили двоих пешеходов.
В Набережных Челнах 20-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 66-летнюю женщину, которая скончалась на месте ДТП.
В Алькеевском районе РТ водитель автомобиля «Нива» насмерть сбил пешехода, который шел по середине дороги.
Обстоятельсва обоих ДТП выясняются. Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников движения соблюдать ПДД.
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