Двоих парней, которые сожгли BMW под Казанью, задержала полиция

Задержание за поджог BMW под Казанью

Фото-скриншот: © МВД по РТ

Двоих парней в возрасте 18 и 17 лет задержали по подозрению в поджоге легковушки BMW. Об этом сообщает МВД по РТ. В августе 2026 года они подожгли иномарку, припаркованную в Куюках, под Казанью. Ущерб составил 4,5 млн рублей.

Полицейские установили личность подозреваемых, ими оказались двое жителей Волгоградской области. На допросе они признались, что действовали по указке собеседника из мессенджера. За преступление им была обещана награда. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.