Двоих офицеров Минобороны задержали в Москве за взятки

В Москве офицеры военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает СК России.

Следствие полагает, что в рамках государственного оборонного заказа два научно-исследовательских института, специализирующихся на кабельной продукции, заключили контракты на сумму, превышающую 1,2 миллиарда рублей. Эти соглашения касались поставок электротехнических изделий и кабелей для военного ведомства. Предположительно, в 2021 году представители этих институтов вступили в тайный сговор с Популовским и Зориным. Цель сговора заключалась в смягчении контроля при приемке товаров и получении определенных преимуществ в обмен на денежное вознаграждение.

По данным следователей, в период с 2021 по 2024 год Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму более 11 миллионов рублей. За эти деньги они обеспечивали беспрепятственную приемку военной продукции и работ от указанных предприятий, а также оказывали общее покровительство при выполнении оборонного заказа. Следственный комитет также проводит проверку на предмет возможной причастности офицеров к другим подобным преступлениям.

