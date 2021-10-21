Двоих наркокурьеров из Оренбургской области осудили за сбыт мефедрона на территории РТ

Как было установлено в суде, в апреле 2021 года полицейские задержали двоих жителей города Бугуруслан, у которых изъяли 2 пакетика с наркотиками. Общий вес изъятого мефедрона превысил полкило.

Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, по местам жительства задержанных прошли обыски. Там стражи порядка нашли еще свыше 600 г мефедрона. Наркотики были расфасованы в маленькие пакетики для дальнейшего сбыта их на территории Бугульмы, Альметьевска и Лениногорска.

Мужчин признали виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Суд приговорил мужчин к 9,5 и 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

