Двоих мужчин спасли из горящей квартиры в Альметьевске

Ночью в доме №46А по улице Ризы Фахретдина в Альметьевске загорелась одна из квартир.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, в квартире на третьем этаже загорелся матрас. В помещении пожарные обнаружили двух мужчин 1990 и 1991 г.р. Надев на них специальные маски, огнеборцы вывели пострадавших по лестничному маршу. Медики диагностировали отравление продуктами горения.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.