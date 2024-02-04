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Двоих мужчин спасли из горящей квартиры в Альметьевске
Ночью в доме №46А по улице Ризы Фахретдина в Альметьевске загорелась одна из квартир.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, в квартире на третьем этаже загорелся матрас. В помещении пожарные обнаружили двух мужчин 1990 и 1991 г.р. Надев на них специальные маски, огнеборцы вывели пострадавших по лестничному маршу. Медики диагностировали отравление продуктами горения.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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