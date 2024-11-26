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Двоих казанцев обвинили в убийстве предпринимателя 25-летней давности
Двоих казанцев обвинили в убийстве предпринимателя, которое произошло 25 лет назад.
Как сообщает СУ СК России по РТ, в 1998 году, не желая отдавать казанскому предпринимателю 8,5 тыс долларов за купленный у него автомобиль, мужчины решили убить его.
Для этого они обратились к одному из лидеров преступной группировки «Хади Такташ», который за вознаграждение в три тысячи долларов привлек к совершению убийства другого участника группировки.
В январе 1999 года предприниматель был застрелен на улице Серова в Казани.
По уголовному делу продолжается разбирательство.
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