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Происшествия 26 ноября 2024 17:59

Двоих казанцев обвинили в убийстве предпринимателя 25-летней давности

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Двоих казанцев обвинили в убийстве предпринимателя, которое произошло 25 лет назад.

Как сообщает СУ СК России по РТ, в 1998 году, не желая отдавать казанскому предпринимателю 8,5 тыс долларов за купленный у него автомобиль, мужчины решили убить его.

Для этого они обратились к одному из лидеров преступной группировки «Хади Такташ», который за вознаграждение в три тысячи долларов привлек к совершению убийства другого участника группировки.

В январе 1999 года предприниматель был застрелен на улице Серова в Казани.

По уголовному делу продолжается разбирательство.

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