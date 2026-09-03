Двоих казанцев будут судить за свалку опасных отходов и ущерб на 400 млн

Двое жителей Казани пойдут под суд за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает Прокуратура Татарстана. Кроме того, их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, а также в незаконном предпринимательстве.

Как полагает следствие, 1 июля по 7 октября 2025 года дельцы, не имея соответствующей лицензии, принимали и хранили экологически опасные отходы на территории СНТ «Любитель» в Советском районе Казани. Общая площадь используемого участка составила свыше 2 тыс. кв. метров. За время существования несанкционированного полигона там было захоронено более 11,8 тыс. куб. м. отходов, говорится в сообщении управления СК по Татарстану.

В какой-то момент на участке случился оползень – элементы конструкции канализационного коллектора Водоканала не выдержали тяжесть грунта. В итоге коллектор был поврежден, а канализационные воды – разлиты. Все это привело к загрязнению почвы и уничтожению растительности. Ущерб окружающей среде превысил 390 млн рублей, ущерб Водоканалу – 27 млн рублей.

Наложен арест на два трактора, которые принадлежат одному из обвиняемых. Стоимость спецтехники превышает 9 млн рублей. Подан гражданский иск. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани.