Двоих иностранных студентов КНИТУ-КАИ подозревают во взятке за поступление в университет.

Оказалось, что летом абитуриенты из Республики Туркменистан, плохо говорившие на русском языке, через посредника передали взятки в размере 20 тысяч рублей каждый за помощь в поступлении в вуз без прохождения вступительных экзаменов.

Как сообщает СУ СК России по Татарстану, кому именно были переданы деньги в КНИТУ-КАИ – неизвестно. Оба студента были зачислены в образовательное учреждение.

Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.