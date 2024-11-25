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Двоих иностранных студентов КНИТУ-КАИ подозревают во взятке за поступление
Двоих иностранных студентов КНИТУ-КАИ подозревают во взятке за поступление в университет.
Оказалось, что летом абитуриенты из Республики Туркменистан, плохо говорившие на русском языке, через посредника передали взятки в размере 20 тысяч рублей каждый за помощь в поступлении в вуз без прохождения вступительных экзаменов.
Как сообщает СУ СК России по Татарстану, кому именно были переданы деньги в КНИТУ-КАИ – неизвестно. Оба студента были зачислены в образовательное учреждение.
Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.
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