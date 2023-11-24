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Двоих человек госпитализировали после пожара в пятиэтажке Альметьевска
В результате пожара на 5-м этаже многоквартирного дома по улице Ленина в Альметьевске госпитализировали двух человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные обнаружили, в что в спальной комнате двухкомнатной квартиры загорелся матрас.
При помощи специальной маски по лестничному маршу были спасены двое мужчин и женщина, которых передали медикам скорой помощи. После осмотра мужчин госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ, женщина не пострадала.
Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.
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