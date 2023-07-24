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Происшествия 24 июля 2023 14:06

Двоих челнинцев задержали за попытку доставить в колонию смартфоны на квадрокоптере

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Двое челнинцев были задержаны за попытку доставить в колонию при помощи квадрокоптера смартфоны, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

Доставку запрещенных предметов пресекли сотрудники менделеевской колонии ИК-10 совместно с сотрудниками полиции.

Материалы по факту нарушения были направлены в суд.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

Всего за полгода сотрудники УФСИН Татарстана изъяли 76 телефонов и 60 граммов наркотиков, которые пытались незаконно доставить в учреждение.

#УФСИН по РТ
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