Двоих челнинцев задержали за попытку доставить в колонию смартфоны на квадрокоптере

Двое челнинцев были задержаны за попытку доставить в колонию при помощи квадрокоптера смартфоны, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

Доставку запрещенных предметов пресекли сотрудники менделеевской колонии ИК-10 совместно с сотрудниками полиции.

Материалы по факту нарушения были направлены в суд.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

Всего за полгода сотрудники УФСИН Татарстана изъяли 76 телефонов и 60 граммов наркотиков, которые пытались незаконно доставить в учреждение.