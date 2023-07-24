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Двоих челнинцев задержали за попытку доставить в колонию смартфоны на квадрокоптере
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Двое челнинцев были задержаны за попытку доставить в колонию при помощи квадрокоптера смартфоны, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.
Доставку запрещенных предметов пресекли сотрудники менделеевской колонии ИК-10 совместно с сотрудниками полиции.
Материалы по факту нарушения были направлены в суд.
Всего за полгода сотрудники УФСИН Татарстана изъяли 76 телефонов и 60 граммов наркотиков, которые пытались незаконно доставить в учреждение.
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