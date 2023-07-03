Двоих челнинцев осудили за возбуждение вражды и дискредитацию власти в мессенджерах

Двое жителей Набережных Челнов были осуждены за ряд публичных высказываний в популярных мессенджерах, направленных на дискредитацию власти РФ, возбуждение вражды или ненависти, сообщил «Татар-информу» собственный источник.

36-летний житель Автограда в июне 2022 года написал в одном из Telegram-каналов пост, унижающий достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе, публично оскорбляя должностные лица органов государственной власти РФ.

В тот же период в том же канале мужчина критиковал проведение спецоперации на Украине, грубо высказываясь о действиях ВС РФ.

Еще один 28-летний челнинец в том же Telegram-канале также публиковал возбуждающие ненависть и вражду материалы, а также опубликовал на своей странице «ВКонтакте», находящейся в открытом доступе, изображение флага, являющегося официальным символом украинского военизированного объединения «Свобода России»*.

В результате суд назначил обоим челнинцам по 10 суток административного ареста, оштрафовал 36-летнего жителя Челнов на 30 тысяч рублей, а 28-летнего по нескольким эпизодам – на 60 тысяч рублей.

*Легион «Свобода России» – признан террористической организацией, запрещенной на территории РФ.