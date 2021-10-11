Двоих челнинцев обвиняют в подделке документов и мошенничестве на миллион рублей

Как полагает следствие, в 2016-2020 годах двое челнинцев были ответственны за прокладку линий связи в десяти строящихся жилых домах в Челнах. Часть работ они выполняли своими силами, для остальной они привлекали сторонних людей в помощь. Кроме того, немалая часть работ, например, бурение отверстий в стенах, была выполнена еще на заводе.

После этого мужчины указали в документах липовую информацию о видах и объемах проведенных работ, в результате чего получили несоразмерно большое вознаграждение. Следствие полагает, что ущерб от действий челнинцев составил более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов». Свою причастность к преступлению мужчины не признали. Материалы дела отправили в суд для дальнейшего рассмотрения.