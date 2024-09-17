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Двоих 16-летних приятелей задержали с большим количеством синтетики в Бугульме
В Бугульме у одного из домов на улице Калинина полицейские задержали двоих подростков, которые собирались делать закладки наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Бугульминскому району, задержанным по 16 лет. У них обнаружили 38 свертков с порошкообразным веществом.
У одного из приятелей нашли весы и приспособления для фасовки наркотиков. Общий вес обнаруженной у ребят синтетики составил 347 граммов.
Как оказалось, подростки в соцсети увидели рекламу о заработке и решили подработать.
Масса изъятых у них наркотиков соответствует особо крупному размеру, а значит, подросткам грозит до 20 лет колонии.
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