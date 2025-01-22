Двойные стандарты и жаркие «прессухи»: куда движется СКА с главным тренером Ротенбергом

СКА в прошлом сезоне вылетел во втором раунде плей-офф и неудачно выступает в регулярном чемпионате в этом сезоне. За куда меньшие «заслуги» Роман Ротенберг увольнял тренеров питерского клуба сам. Как это связано с «огненными» пресс-конференциями наставника СКА в этом сезоне – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: ska.ru

Почему главный тренер СКА просил комментировать судейство матча с участием СКА

Питерский СКА в этом сезоне трясет. А больше всего, похоже, самого главного тренера команды Романа Ротенберга. Даже после яркой победы (5:2) над лидером регулярного чемпионата КХЛ «Локомотивом» специалист устроил очередную скандальную пресс-конференцию, где просил журналистов (!) прокомментировать эпизоды по работе арбитров матча.

Тут надо пояснить, для тех кто не в теме, что критика арбитров со стороны участников матча карается в КХЛ внушительным штрафом в 300 тысяч рублей. Вероятно, именно поэтому Роман Борисович столь нестандартным путем решил привлечь внимание СМИ к освещению судейства.

Главного тренера СКА не устроили судейские трактовки двух эпизодов матча. Сначала игрок ярославцев Максим Шалунов жестко атаковал Александра Никишина, в результате чего второй чуть не потерял сознание. А во втором эпизоде Павел Красковский выполнил силовой прием против Андрея Педана.

Мы сейчас не будем заострять внимание на нюансах судейской работы, пусть этим занимаются профессионалы. Вопрос в другом: почему в этом сезоне Роман Ротенберг систематически спорит с журналистами на пресс-конференций вместо того, чтобы просто отвечать на вопросы представителей СМИ.

Ротенберг не в своей тарелке?

Возможно, главный тренер СКА попросту не чувствует себя в своей тарелке, учитывая текущее положение дел в питерском клубе. После 46-ти сыгранных матчей питерский клуб занимает, мягко говоря, не самое высокое место, особенно если провести параллель с финансовыми возможностями клуба и «ростера» команды Ротенберга. Питерцы идут лишь шестыми в Западной конференции КХЛ.

И дело даже не столько в текущих результатах «регулярки». Роман Ротенберг официально стал главным тренером СКА в 2022 года. С тех пор, уже нельзя отрицать последовательный регресс питерского клуба в плей-офф КХЛ.

С первой попытки СКА проиграл в финале Западной конференции ЦСКА лишь в седьмом матче огненной серии (3:4). А далее, следите за руками, в 2023 году опять финал конференции и уже проигрыш уже с запасом (2:4) тем же московским «армейцам». И наконец, прошлый сезон – жуткий провал. Вылет уже во втором раунде плей-офф в серии со скромным «Автомобилистом». И внимание на счет в серии: 1-4.

Могут ли быть оправдания подобному провалу для команды с финансовыми и прочими возможностями СКА? Вопрос из разряда риторических.

Кстати, в результатах «регулярки» тоже ситуация показательная. При Ротенберге СКА не занимал на Западе места ниже второго, что подчеркивает нонсенс в виде текущего шестого места для питерского клуба.

За что увольнял из СКА тренеров сам Ротенберг

А самый интересный нюанс заключается в том, что Ротенберг с 2011-го года занимает пост вице-президента питерского клуба. С этого времени СКА дважды побеждал в Кубке Гагарина. И оба раза с самобытными тренерами, которые правили с чисто хоккейной точки зрения без особого вмешательства со стороны руководства. Речь о Вячеславе Быкове (Кубок Гагарина 2015) и Олеге Знарке (2017).

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Знарок был уволен из СКА по итогам сезона 2017/2018, когда питерцы проиграли финал Запада ЦСКА (2-4), который впоследствии был бит в финальной серии «Ак Барсом» (1-4). То есть, такой же результат показал и сам Ротенберг в сезоне 22/23…

Следующим на пост заступил еще один титулованный российский специались – Илья Воробьев. Он проработал один сезон. Ротенберг снял тренера за поражение в семиматчевой серии от того же ЦСКА (3-4). Как в первом плей-офф самого Романа Борисовича. Потом был Алексей Кудашов, которого сняли вообще непонятно за что, ведь плей-офф оборвался для всех после первого раунда из-за пандемии коронавируса.

Спросит ли Ротенберг строго с самого себя?

И, наконец, полтора сезона в Питере поработал скромный российский специалист Валерий Брагин. В своем единственном плей-офф на берегах Невы он опять же уступил в финале конференции все тому же ЦСКА (2-4).

И внимание вопрос. А что бы сделал Роман Ротенберг, будучи вице-президентом СКА, если бы другой специалист вылетел бы с питерской командой во втором раунде Кубка Гагарина. И не от СКА, а от условного «Автомобилиста»?

И, как следствие, возникает вопрос почему при худшем результате за последние годы, Роман Ротенберг не спрашивает с себя столь же строго, как с тренеров, которых он уволил из СКА. Вполне возможно, что внутренний диссонанс ситуации сказывается и на самом тренере. А так же на его поведении на пресс-конференциях.