Двойные стандарты, дефицит игры и характера: Знарок может покинуть «Ак Барс» в октябре

«Ак Барс» с 2017-го года не отличался сериями из четырех поражений подряд в КХЛ. Но это не самое главное. На данный момент даже не просматриваются перспективы выхода команды Олега Знарка из глубокого кризиса. Об этом, а также подводных камнях в коллективе «барсов» – в материале «ТИ-Спорт».

Олег Знарок стал главным виновником проигранного матча в Магнитогорске. Он может покинуть «Ак Барс» уже в октябре Фото: ak-bars.ru

Чисто тренерское поражение Знарка в матче с «Магниткой»

«Ак Барс» находится в глубоком кризисе с серией из четырех поражений за пазухой. Таких оказий с казанцами не случалось с 2017-го года. Отыграться с 0:2 уже по итогам первого периода в таких обстоятельствах очень сложно. По сути, «Ак Барс» проиграл (1:4) «Магнитке» матч уже в первые 20 минут. Со второго периода игра выровнялась, но поезд уже ушел. К тому же эффект перелома хода встречи был обманчивым. «Металлург» явно сознательно снизил атакующую ментальность.

Действительно важное здесь, что именно Олег Знарок стал главным виновником проигранного в одну калитку первого периода. На ключевой матч с «Металлургом» тренер затеял очередные эксперименты с составом. Еще до первого вбрасывания было очевидно, что они как минимум спорные.

Знарок убрал из первого звена Семенова и отдал матч сопернику Фото: ak-bars.ru

Специалист непонятно с какой целью разбил единственное звено «Ак Барса», к игре которого меньше всего вопросов. Место Кирилла Семенова в первой тройке занял Илья Сафонов. С одной стороны, логика понятна: Илья своей игрой заслужил этот шанс. С другой, почему он не получил его на позиции Вадима Шипачева, который своей игрой давно заслужил место в запасе как минимум на один матч.

«Есть игроки, которые выпадают, потому начинаем искать, пробовать. Чем-то рисковать, кем-то рисковать», – сказал Знарок после игры.

«Квадратный» характер покинул «Ак Барс» вместе с тренером

Этот риск привел к проигрышу важного матча за один период. Уже в первом перерыве Знарок вернул Семенова в первую тройку, но было уже поздно. В матче против одного из лидеров Востока достаточно одной тренерской ошибки, чтобы провалить матч. Возвращаясь к теме Шипачева, тренер традиционно выгораживал своих игроков на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» Олега Знарка уступает команде Квартальнова в силе характера Фото: ak-bars.ru

«Сложный вопрос для меня. Ему ничего не мешает, он хороший игрок, не раз это доказывал. Сегодня пробовали поменять партнеров, сегодня поставили мальчишку молодого к ним, который создал 3-4 момента уже. Ищем, ищем варианты, дело не только в нем», – сказал Знарок.

Можно говорить что угодно, но сложно обмануть факты. Непонятно, почему только Шипачев у Знарка не только не попадает под ротацию, но даже не является объектом перестановок в звеньях тренера, который по этому фактору все больше напоминает нам про времена Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе».

Можно по-разному относиться к последним трем сезонам казанского клуба, но при «Квадрате» «Ак Барс» хотя бы всегда бился до конца. А в команде Олега Знарка все чаще мы видим на льду полное безразличие от большинства хоккеистов клуба. Накануне «Магнитка», особо не напрягаясь довела матч до победного конца. Было видно, что подопечные Ильи Воробьева могут прибавить в любой момент, но «Ак Барс» повода для этого практически не предоставлял.

Двойные стандарты имени Шипачева разлагают коллектив и игру

Помимо ментальных проблем «Ак Барс» практически с каждым матчем выглядит все хуже в игровом плане. И это очень странно, ведь на старте сезона команда Знарка показывала достаточно интересный и комбинационный хоккей. По мнению нашей редакции, все началось именно с ротации, которая внешне и со стороны выглядела необоснованной. Возможно, из-за этого начались и некие проблемы в коллективе.

В команде не могут не видеть двойные стандарты Знарка на примере Кагарлицкого Фото: ak-bars.ru

Пока это не слишком бросается в глаза, но первые ласточки уже полетели. Уже не первый раз по ходу сезона в опалу у тренера попадает Дмитрий Кагарлицкий. Вчера Знарок убрал со льда лучшего бомбардира прошлого сезона уже на старте второго периода.

Опять же, причины решения не совсем понятны. Но заметно другое. У Кагарлицкого статистика по сезону практически идентична показателям Шипачева. Правда, Дмитрий сыграл на матч меньше, забил на шайбу больше, и его показатель полезности «-3», а не «-7», как у Шипачева. Согласитесь, выглядит это двойными стандартами. Сложно этого не заметить. Мы уверены, что и команда это видит и делает выводы.

«Каждый играет на себя»: почему Знарок может не пережить октябрь в «Ак Барсе»

«Перед Знарком сложная задача стоит. Он должен сделать единый монолитный коллектив. Пока ему это не удается. На данный момент в «Ак Барсе» каждый играет на себя и за себя», – говорил на днях бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «ТИ-Спорт».

Знарок может не пережить октябрь в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

Как видим, он был абсолютно прав. А вот сам Знарок говорил обратное после поражения от «Барыса» в Казани. По его словам, он увидел «Ак Барс» командой в матче, в котором скромная команда из Казахстана доминировала 40 минут из 60-ти. Крупное поражение в Магнитогорске наглядно показало, кто тут прав.

Мы еще 30 сентября писали, что октябрь станет решающим для ответа на простой вопрос: подходит ли Олег Знарок «Ак Барсу». Три поражения от «Автомобилиста», осечка в «матче-передышке» против «Барыса». Вчерашнее фиаско в Магнитогорске. Этого уже достаточно, чтобы усомниться в перспективах маститого специалиста в Казани.

А дальше еще два матча против «Автомобилиста». Две встречи с той же «Магниткой» и поединки против «Салавата Юлаева», который со скромным составом выглядит сильнее «Ак Барса». Олег Знарок вполне может не усидеть на посту главного тренера «Ак Барса» в октябре. Наше предположение на исходе сентября находит свое отражение прямо сейчас.