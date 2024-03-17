«Двойной праздник»: пара из Кукмора пришла на избирательный участок сразу после ЗАГСа

Фото: газета «Трудовая слава»

Пара из Кукморского района Татарстана сразу после регистрации брака в местном отделе ЗАГС пришла на избирательный участок для того, чтобы проголосовать на выборах Президента РФ. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

«Сегодня для нас особенный день. Мы зарегистрировали свой брак и пришли на выборы Президента России в качестве семьи Инсаповых», — отмечают молодожены.

Нияз родом из деревни Туркаш, Олеся — из Кукмора. Всего на избирательном участке № 1666, расположенном в районном Доме культуры, зарегистрировано 1420 избирателей.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).