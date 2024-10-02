Двойной диплом — двойные перспективы: учитесь в КИУ и китайском университете

24 мая 2023 года между КИУ, Восточно-Ляонинским университетом и Центром международного языкового обмена и сотрудничества Министерства образования КНР было подписано трехстороннее соглашение о реализации программы двух дипломов по программе обучения «Теория и методика обучения китайскому языку как иностранному» (углублённое изучение китайского языка).

Программа сформирована так, что первые два года студенты, участники этой программы, учатся в Казани, а два других — в китайском университете.

Расскажем подробнее, что даёт эта программа

Китайские университеты — это всегда инновации и современные программы, куда передовые исследования часто включаются прямо «с колёс» из исследовательских лабораторий. Кроме того, это возможность изучать и совершенствовать язык непосредственно в языковой среде.

Не секрет, что поступить в магистратуру выпускникам программы двух дипломов бывает проще, и такое образование ценится среди работодателей в России и за границей выше.

Погружение в китайскую культуру и уникальный жизненный опыт

Программа двух дипломов даёт студентам возможность не только изучать китайский язык, но и погрузиться в жизнь Китая изнутри. Живя и обучаясь в стране, студенты знакомятся с её традициями, обычаями и повседневной жизнью, что делает их опыт неоценимым как в профессиональной, так и в личной сфере.

Эти два года обучения в Китае не только помогают достичь высокого уровня владения языком, но и значительно расширяют кругозор, позволяя глубже понять культуру и жизнь страны.

Город Даньдун, где студенты проходят обучение, отличается своей экологической чистотой и спокойной атмосферой. Здесь студенты проживают в комфортабельных двухместных комнатах в общежитиях, что создаёт оптимальные условия для учёбы и жизни. Кроме того, преподаватели Восточно-Ляонинского университета организуют экскурсии по крупнейшим городам Китая, таким как Пекин и Шанхай, что помогает студентам лучше познакомиться с культурой и достопримечательностями страны.

Казанский инновационный университет: надёжный партнёр с международным признанием

Казанский инновационный университет давно заслужил доверие Министерства образования КНР и зарекомендовал себя как надёжный и проверенный партнёр. Руководство университета и факультета лингвистики и межкультурной коммуникации постоянно взаимодействуют с коллегами из Китая, что помогает создавать комфортные условия для студентов и обеспечить высокое качество обучения.

В КИУ китайский язык преподаётся уже 16 лет, и это время позволило создать сильную образовательную базу. Все преподаватели китайского языка проходили стажировку в вузах КНР, а также на факультете преподают носители языка. Вне учебного процесса студенты активно участвуют в мероприятиях, связанных с китайской культурой: они осваивают каллиграфию, учатся готовить китайские блюда, отмечают китайский Новый год и даже занимаются ушу под руководством чемпиона Европы.

Студенты также читают и обсуждают китайскую литературу как в оригинале, так и в переводе, а в рамках клуба «Читальня» проходят встречи с известными переводчиками и обсуждения актуальных вопросов китайского общества.

Перспективы трудоустройства: Китай как трамплин для карьеры

Китай — одна из ведущих экономических держав мира, и владение китайским языком становится важным преимуществом на рынке труда. Программа двух дипломов открывает студентам КИУ доступ к международным стажировкам и возможностям работы в крупных компаниях. Получение двух дипломов значительно повышает конкурентоспособность выпускников и делает их востребованными как в России, так и за её пределами.

Обучение начинается с предметов на русском языке, что значительно облегчает процесс усвоения материала. В дальнейшем помимо изучения китайского языка студенты осваивают теорию и методику обучения китайскому языку. В результате они не только глубоко овладевают языком, но и получают международный диплом преподавателя китайского языка, что открывает широкие карьерные перспективы.

Полная поддержка студентов

Студенты программы двух дипломов получают полную грантовую поддержку от правительства Китая, которая включает оплату обучения, проживание, медицинскую страховку и ежемесячное пособие в размере 2500 юаней (примерно 27 тысяч рублей). Это позволяет сосредоточиться на учебе и получать максимум от жизни в другой стране без финансовых забот.

«Погружение в языковую среду — это лучший способ повысить свой уровень китайского языка и стать высококлассным специалистом в своей области. Речь начинает восприниматься намного проще и в голове выстраиваются языковые конструкции и фразы», — делится одна из участниц программы.

Программа двух дипломов КИУ – это не просто образование, это шаг в будущее. Она открывает двери к международной карьере и даёт уникальные возможности для личностного и профессионального роста.

Контакты для связи и справок

Адрес приёмной комиссии: Казань, ул. Московская, 42

Тел. (843) 231-92-97, 8 (987) 270-87-87

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«ВКонтакте»: vk.com/kiu_ieml

Телеграм «Абитуриенты КИУ»: t.me/kiu_abitur Адрес приёмной комиссии: Казань, ул. Московская, 42Тел. (843) 231-92-97, 8 (987) 270-87-87Сайт: www.киу.рф «ВКонтакте»: vk.com/kiu_iemlТелеграм «Абитуриенты КИУ»: t.me/kiu_abitur

Отзыв наших студентов, которые уехали в Китай месяц назад:

Прошел месяц с того момента, как мы прилетели в Ляонинский университет. Время проходит здесь очень незаметно, поскольку наша жизнь заиграла новыми красками. Каждый день наполнен приключениями и нескончаемым списком дел. Всего у нас пять предметов: общий китайский, аудирование, чтение, устная речь и история иероглифов, вскоре появится и каллиграфия. Все пары проходят в дружеской, тёплой и приятной атмосфере. Самое приятное – преподаватели. Если ты что-то не понял, то тебе объяснят еще раз, если снова не понял – объяснят по-другому, пока ты не поймешь. Преподаватели объясняют все настолько доступным и понятным языком, что складывается ощущение, что они говорят на русском. Домашней работы у нас действительно много, но чаще всего ее интересно выполнять – сделать видео об адаптации в Китае, рассказать о своем родном городе, поделиться рецептом российских блюд и многое другое. Конечно, в первое время было не привычно от высокой нагрузки, но со временем вливаешься и начинаешь получать от этого удовольствие. Помимо учебы нас балуют различными мероприятиями: совместное с китайскими студентами открытие учебного года, лепка лунных пряников, спортивные соревнования. Как я говорила раньше, наша жизнь сейчас наполнена красками, а наш китайский развивается с необыкновенной скоростью.

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Фото пресс-службы КИУ имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)