Двойной актанышский инцидент: кому выгодно?

Для Татарстана ЧП, схожие с тем, что случилось на кладбище в Актанышском районе, абсолютно не свойственны. Поэтому спиленный крест нужно расценивать исключительно как провокацию, считает журналист и блогер Альберт Бикбов.

В Актаныше повторно спилили православный крест на могиле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спиленный вторично крест в Актаныше является свидетельством взвинчивания ставок на раскол в татарстанском обществе по межнациональному и межконфессиональному признаку. Посягают на то, чем Татарстан гордился и чем отличался, – на дружбу и взаимоуважение всех проживающих, независимо от верований и национальной принадлежности. Бомбу раздора намеренно бросили в ту же воронку. Случай действительно вопиющий по своей омерзительности, тем более что это повторение прошлогодней истории. Вообще-то жителям Татарстана абсолютно не свойственны такие дикие выходки. В нашей республике не наблюдалось подобных эксцессов, потому что здесь царят и будут царить межнациональное согласие, веротерпимость, толерантность. Все эти традиции закладывались веками, оттого и сильны отторжение и оторопь татарстанцев, возмущенных этой провокацией. Уже более тридцати лет в республике проводится политика межконфессионального и межнационального согласия, идет беспощадная война с малейшими проявлениями религиозного экстремизма и радикального национализма во всех проявлениях. Этим процессам уделяется колоссальное внимание, поэтому неудивительно, что кто-то пытается бить именно по этим татарстанским скрепам.

Посягают на то, чем Татарстан гордился и чем отличался, - на дружбу и взаимоуважение всех проживающих, независимо от верований и национальной принадлежности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Cui prodest?

Кому выгодно? Именно этим принципом древнеримского юриста Кассиана следует руководствоваться при рассмотрении этого вопиюще отвратительного инцидента. Выгодно ли это кому-либо в Актанышском районе? Нет, медийный и общественный резонанс для местных жителей и администрации района из-за прошлогоднего случая со спиливанием того же креста был оглушительным. Дошло даже до последствий для районной администрации – тогда ушла в отставку заместитель главы района Райхан Галимянова. Выгодно ли это местным религиозным фанатикам? Тоже нетнет: после прошлогоднего инцидента правоохранительные органы провели большую профилактическую и разъяснительную работу среди местного населения. Кому выгодно на уровне республики или страны? Никому. Любой прекрасно понимает, что за подобный экстремизм и провокации в условиях, когда страна проводит СВО на Украине, ответственность будет в разы жестче. Значит, организаторов и вдохновителей этой мерзости следует искать за пределами страны.

Такое ощущение, что провокация разрабатывалась и курировалась из уцелевших ЦИПсО (центры информационно-психологических операций) с Украины. Если следовать принципу «кому выгодно», то все указывает на них. Мы накануне видели, как украинские кибертеррористы атаковали через DDoS ряд сайтов госорганов Татарстана. Провокация с крестом стоит в этом же ряду и вполне укладывается в логику атаки на нашу республику.

Почему Татарстан стал мишенью для врага? Здесь многое куется для фронта, а значит эскалация провокаций в адрес нашей республики неизбежна Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему Татарстан?

Действительно, почему Татарстан стал мишенью для врага? Потому что здесь находится развитая оборонка плюс один из элементов ядерной триады (Ту-160), танковое училище, КАМАЗ и Татнефть. Многое из этого участвует прямо или косвенно в СВО на Украине. Здесь многое куется для фронта, а значит эскалация провокаций в адрес нашей республики неизбежна. Внести смуту, раскол, рассорить людей – вот задания врага, рассылаемые своим агентам здесь. Где-то зомбированные, а где-то оплаченные некоторые субъекты в разных частях нашей страны по присланным инструкциям совершают поджоги военкоматов, железнодорожные диверсии, проводят срежиссированные акции и перфомансы... Не исключено, что и спиленный в Актаныше крест проходит именно по этой части.

В Татарстане развитая оборонка плюс один из элементов ядерной триады (Ту-160) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Будьте бдительны!

Татарстану стоит собраться и приготовиться к подобным возможным далее провокациям.

Нам надо быть предельно бдительными. Наша всеобщая резкая осуждающая реакция на случившееся, наше единство и братство, наша толерантность – все это должно продемонстрировать врагу тщетность его гнилых замыслов. Внести раскол в единение татарстанского народа не удастся, хоть изведитесь! На том стояли, стоим и стоять будем!

Альберт Бикбов