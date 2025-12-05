Двоим жителям Елабуги вынесли приговор за фиктивную регистрацию мигрантов

В Татарстане мужчина и женщина признаны виновными в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что мужчина и его позднее скончавшийся сообщник находили иностранцев, прибывавших в Елабугу, и организовывали их фиктивную регистрацию в квартире и частном доме местной жительницы. Фактически по этим адресам мигранты не проживали. Всего они незаконно поставили на учет 12 иностранных граждан.

В результате женщина получила условный срок 1 год и 6 месяцев, а также штраф в 110 тысяч рублей. Ее соучастник приговорен к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.