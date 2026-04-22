Двоим татарстанцам вынесли приговор за незаконную вырубку леса на миллионы

Двоих жителей Татарстана признали виновными в незаконной вырубке леса, сообщает прокуратура РТ.

По материалам дела, с 24 августа по 12 сентября 2024 года мужчины спилили 162 сосны, 35 кленов и 2 березы в одном из лесничеств Азнакаевского района. Сумма принесенного ими ущерба составила более 4,5 млн рублей.

Соучастникам назначили два года условного лишения свободы, обязали возместить ущерб, а также конфисковали «КАМАЗ», на котором возили вырубленные деревья, и бензопилу.