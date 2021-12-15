Двоим рабочим с травмой рук автоинспекторы помогли добраться до больницы в Татарстане

На трассе Казань – Оренбург к экипажу дорожно-патрульный службы обратился за помощью водитель, который сообщил, что везет двоих товарищей в больницу. Он объяснил полицейским, что пострадавшие получили травмы рук во время ремонта грузового автомобиля – металлическа балка упала им на руки.

Инспекторы ДПС Булат Мухаметов и Ильшат Алиуллов сразу сообщили о случившемся в дежурную часть и, включив специальные сигналы на патрульном автомобиле, сопроводили пострадавших мужчин до РКБ. Там они передали пострадавших в руки медикам.

В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.