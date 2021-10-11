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Ру Тат
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11 октября 2021  11:26
Елена Саляхова

Двоим пострадавшим при крушении самолета в РТ стало лучше, их перевели в палаты

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Двоим пострадавшим при крушении самолета L-410 под Мензелинском стало лучше. Сегодня их перевели из реанимации в палаты. Об этом во время пресс-подхода в Минздраве республики сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

На сегодняшний день в больницах находятся шесть человек.

«Выжившие парашютисты родились в рубашке. Все они были в хвостовой части самолета. Все, кто находился в носовой части самолета, – погибли», - отметил министр здравоохранения. 

Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. Он получает лечение в РКБ. Врачи диагностировали у него повреждение позвоночника, открытый перелом бедра. К этому моменту пострадавшего уже прооперировали. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.

#пострадавшие #крушение самолета
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