Двоим пострадавшим при крушении самолета в РТ стало лучше, их перевели в палаты

Двоим пострадавшим при крушении самолета L-410 под Мензелинском стало лучше. Сегодня их перевели из реанимации в палаты. Об этом во время пресс-подхода в Минздраве республики сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

На сегодняшний день в больницах находятся шесть человек.

«Выжившие парашютисты родились в рубашке. Все они были в хвостовой части самолета. Все, кто находился в носовой части самолета, – погибли», - отметил министр здравоохранения.

Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. Он получает лечение в РКБ. Врачи диагностировали у него повреждение позвоночника, открытый перелом бедра. К этому моменту пострадавшего уже прооперировали. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.