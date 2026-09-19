Двоеглазова вернулась после тяжелой травмы: облегченная программа на прокатах
Серебряный призер чемпионата страны и победительница финала Гран-при России Алиса Двоеглазова представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.
Фигуристка выступила под музыку Creep — Lucy Kay, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — двойной тулуп.
В межсезонье спортсменка пережила тяжелую травму.
По словам Двоеглазовой, она приехала с облегченным контентом — особенно по сравнению с прошлым сезоном.
Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 проходят с 19 по 20 сентября в Москве.