Двоеглазова вернулась после тяжелой травмы: облегченная программа на прокатах

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала

Серебряный призер чемпионата страны и победительница финала Гран-при России Алиса Двоеглазова представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию.

Фигуристка выступила под музыку Creep — Lucy Kay, исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — двойной тулуп.

В межсезонье спортсменка пережила тяжелую травму.

По словам Двоеглазовой, она приехала с облегченным контентом — особенно по сравнению с прошлым сезоном.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 проходят с 19 по 20 сентября в Москве.