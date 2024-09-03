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Общество 3 сентября 2024 10:14

Двое жителей Заинска выплатили долги по алиментам, отправившись на СВО

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В Заинске двое местных жителей подписали контракт с Минобороны РФ и выплатили долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Оказалось, мужчины задолжали по алиментам на содержание своих детей. Один из них должен более полумиллиона рублей, другой — более 400 тысяч. Оба должника уже были привлечены к административной, а затем и к уголовной ответственности.

Однако до судебных заседаний мужчины приняли решение подписать контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на службу в зону спецоперации. За несколько месяцев мужчины выплатили долги перед детьми.

#алименты
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